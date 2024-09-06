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Боровиков Василий Тимофеев

Место рождения

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Боровиков Тимофей Федоров

Мать: Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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