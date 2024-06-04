Суднев Ерофей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуднев Ерофей Герасимов

Суднев Ерофей Герасимов

Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Суднев (Суднишников) Герасим Федосеев

Мать: Суднева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суднева Марина Юдина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1708 и 1712

Дочь: Наймушина (Суднева) Федосья (Агафья) Ерофеева

Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: (Суднева) Анна Ерофеева

Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Суднев Влас Ерофеев

Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Суднев Евсевий Ерофеев

Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Суднев Калина Ерофеев

Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1735
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.