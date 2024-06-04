Суднев Ерофей Герасимов
Место рождениядер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1678
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суднева Марина Юдина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1708 и 1712
Дочь: Наймушина (Суднева) Федосья (Агафья) Ерофеева
Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: (Суднева) Анна Ерофеева
Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Суднев Влас Ерофеев
Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Суднева Марина Юдина
Смерть
1735