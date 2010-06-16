Ефанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1942
Дата смерти16.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1942
Рождение ребёнка
29.08.1974
Дочь: Ефанова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Ефанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1983
Дочь: Ефанова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ефанова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефанова Мария Федоровна
Смерть
16.06.2010