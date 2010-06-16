Ефанов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1942

Дата смерти

16.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1942

Отец: Ефанов Иван Васильевич

Мать: Ефанова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
29.08.1974

Дочь: Ефанова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Ефанова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
09.01.1983

Дочь: Ефанова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ефанова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефанова Мария Федоровна

Смерть
16.06.2010
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