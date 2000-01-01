Joyce (Joyce) Elisabeth Twiley — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Joyce (Joyce) Elisabeth Twiley

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Место рождения

Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States

Дата рождения

?.04.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1883 г.р.
1887 г.р.
1891 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
16.06.1883

Сын: Joyce Elmer L.

Отец ребёнка: Joyce Albion

Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
?.03.1887

Сын: Joyce Arthur P.

Отец ребёнка: Joyce Albion

Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
28.03.1891

Сын: Joyce George Albion

Отец ребёнка: Joyce Albion

Brockton, MA, USA
Рождение ребёнка
18.11.1894

Сын: Joyce Warren Haven

Отец ребёнка: Joyce Albion

Campello, Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920
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