Joyce (Joyce) Elisabeth Twiley
Место рожденияWhitman, Plymouth, Massachusetts, United States
Дата рождения?.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Whitman, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
16.06.1883
Сын: Joyce Elmer L.
Отец ребёнка: Joyce Albion
Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
?.03.1887
Сын: Joyce Arthur P.
Отец ребёнка: Joyce Albion
Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
28.03.1891
Сын: Joyce George Albion
Отец ребёнка: Joyce Albion
Brockton, MA, USA
Рождение ребёнка
18.11.1894
Сын: Joyce Warren Haven
Отец ребёнка: Joyce Albion
Campello, Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Место жительства
1920