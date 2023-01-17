Катаева (Гамбалевская) Вера Васильевна
Место рожденияСамарская губерния
Дата рождения12.05.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1881 ст.
Самарская губерния
Бракосочетание
13.01.1906 ст.
Муж: не указан
Вершинята, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Успенская церковь с. Большие Вершинята Уржумского уезда Вятской губернии
Бракосочетание
13.01.1906 ст.
В метрической записи Успенской церкви сказано: «13 января 1906 г. Коллежский ассесор (так написано) Михаил Матфеев Катаев православного вероисповедания I браком 42 лет и девица Вера Васильева Гамбалев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно