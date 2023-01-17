Жена Нестора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михаил Нестеров
Отец ребёнка: Нестор
ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
Рождение ребёнка
1807
Сын: Липат Нестеров
Отец ребёнка: Нестор
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акулина Нестерова
Отец ребёнка: Нестор
Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрена Нестерова
Отец ребёнка: Нестор
ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестор