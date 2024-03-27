(Амирова) Шамсикамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Амирова) Шамсикамар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1842

Сын: Судияров Абдуссаттар

Отец ребёнка: Бахтияров Судияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Судияров Алим

Отец ребёнка: Бахтияров Судияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.06.1849

Сын: Судияров Сиражетдин

Отец ребёнка: Бахтияров Судияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1851

Сын: Камалетдин Бин Савдияр Бин Бахтияр

Отец ребёнка: Бахтияров Судияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Судияров Мифтяхетдин

Отец ребёнка: Бахтияров Судияр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтияров Судияр

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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