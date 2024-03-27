(Амирова) Шамсикамар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1842
Сын: Судияров Абдуссаттар
Отец ребёнка: Бахтияров Судияр
Рождение ребёнка
1847
Сын: Судияров Алим
Отец ребёнка: Бахтияров Судияр
Рождение ребёнка
21.06.1849
Сын: Судияров Сиражетдин
Отец ребёнка: Бахтияров Судияр
Рождение ребёнка
14.07.1851
Сын: Камалетдин Бин Савдияр Бин Бахтияр
Отец ребёнка: Бахтияров Судияр
Рождение ребёнка
1856
Сын: Судияров Мифтяхетдин
Отец ребёнка: Бахтияров Судияр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахтияров Судияр
Смерть
Неизвестно