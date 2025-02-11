Муратов Василий До 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Муратов Василий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1790, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Муратов Степан Васильев1808 г.р.
(Муратова) Афимья Васильева1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Муратов Степан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Муратова) Афимья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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