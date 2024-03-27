Якобсон Рафаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Якобсон Абрам
Мать: Якобсон Гитля
Рождение ребёнка
1893
Сын: Якобсон Моисей
Мать ребёнка: Якобсон Софья
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
?.02.1896
Дочь: Гершенович Раиса
Мать ребёнка: Якобсон Софья
Рождение ребёнка
27.12.1896
Мать ребёнка: Якобсон Софья
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Якобсон Софья
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якобсон Дмитрий Рафаилович
Мать ребёнка: Якобсон Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якобсон Софья
Смерть
После 1943