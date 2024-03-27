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Якобсон Рафаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Якобсон Абрам

Мать: Якобсон Гитля

Рождение ребёнка
1893

Сын: Якобсон Моисей

Мать ребёнка: Якобсон Софья

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
?.02.1896

Дочь: Гершенович Раиса

Мать ребёнка: Якобсон Софья

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Якобсон Абрам Рафаилович

Мать ребёнка: Якобсон Софья

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
1898

Сын: Якобсон Иосиф Рафаилович

Мать ребёнка: Якобсон Софья

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якобсон Дмитрий Рафаилович

Мать ребёнка: Якобсон Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якобсон Софья

Смерть
После 1943
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