Подглазов Елизар (Елиазар) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Подглазов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подглазова Анна Елиазаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подглазов Павел Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подглазов Степан Елизарович
Мать ребёнка: Подглазова (Стрельникова) Мария Гаврииловна
Бракосочетание
15.02.1867
Бракосочетание
15.02.1867
Жена: не указана
Бракосочетание
31.10.1890
Смерть
Неизвестно