Подглазов Елизар (Елиазар) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подглазов Елизар (Елиазар) Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Подглазов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подглазова Анна Елиазаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подглазов Павел Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подглазов Степан Елизарович

Мать ребёнка: Подглазова (Стрельникова) Мария Гаврииловна

Бракосочетание
15.02.1867

Жена: Подглазова (Стрельникова) Мария Гаврииловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
15.02.1867

Жена: не указана

Бракосочетание
31.10.1890

Жена: Соможникова Евдокия Галатионовна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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