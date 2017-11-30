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Краснов Герман Григорьевич

Место рождения

Караульная Гора, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.09.1962

Дата смерти

30.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1962

Отец: Краснов Григорий

Мать: Краснова Галина

Караульная Гора, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1986

Дочь: Буйрова (Краснова) Елена Германовна

Мать ребёнка: Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
15.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна

Бакча-Сарай, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.11.2017

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