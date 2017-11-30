Краснов Герман Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1962
Дата смерти30.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1962
Отец: Краснов Григорий
Мать: Краснова Галина
Рождение ребёнка
27.11.1986
Дочь: Буйрова (Краснова) Елена Германовна
Мать ребёнка: Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснова (Трубкина) Людмила Николаевна
Бакча-Сарай, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.11.2017