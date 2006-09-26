Мосягина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1923
Дата смерти26.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1923
Рождение ребёнка
08.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панюшев Андрей Семенович
Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1959
Дочь: Панюшева Галина Андреевна
Отец ребёнка: Панюшев Андрей Семенович
Смерть
26.09.2006