Мосягина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосягина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1923

Дата смерти

26.09.2006

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

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Место
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Рождение
25.03.1923

Отец: Мосягин Петр Алексеевич

Мать: Мосягина Анастасия Родионовна

Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшев Андрей Семенович

Мулловка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1959

Дочь: Панюшева Галина Андреевна

Отец ребёнка: Панюшев Андрей Семенович

Смерть
26.09.2006

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