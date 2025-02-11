Кисилев (Лаврова) Агапия Евфимова 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Кисилев (Лаврова) Агапия Евфимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845

Супруги
Кисилев Максим Филимонович1830 г.р.
Дети
(Кисилева) Параскева Максимовна17.10.1875 г.р.
(Кисилева) Екатерина Максимовна13.11.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1861

Муж: Кисилев Максим Филимонович

Рождение ребёнка
17.10.1875

Дочь: (Кисилева) Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Кисилев Максим Филимонович

Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: (Кисилева) Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Кисилев Максим Филимонович

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