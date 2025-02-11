Кисилев (Лаврова) Агапия Евфимова
женский, родилась 1845
Супруги
Кисилев Максим Филимонович1830 г.р.
Дети
(Кисилева) Параскева Максимовна17.10.1875 г.р.
(Кисилева) Екатерина Максимовна13.11.1881 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1861
Рождение ребёнка
17.10.1875
Дочь: (Кисилева) Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Кисилев Максим Филимонович
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: (Кисилева) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Кисилев Максим Филимонович