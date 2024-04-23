Леонтий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Иосиф Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1877
Жена: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.1880
Сын: Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1882
Дочь: Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1884
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
25.09.1887
Дочь: Ефросинья Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1891
Сын: Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1894
Сын: Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1896
Сын: Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1897
Сын: Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1899
Сын: Максим Леонтьевич
Мать ребёнка: Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Агафья Васильевна