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Леонтий Иосифович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Иосиф Александрович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
31.10.1877

Жена: Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.1880

Сын: Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1882

Дочь: Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1884

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1887

Дочь: Ефросинья Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1891

Сын: Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1894

Сын: Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Максим Леонтьевич

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Агафья Васильевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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