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Мурзин Владимир Михайлович
Мурзин Владимир Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Мурзин Михаил Кузьмич
1925 г.р.
Мать
Мурзина (Киселёва) Христина Илларионовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Мурзин Михаил Кузьмич
Мать:
Мурзина Христина Илларионовна
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