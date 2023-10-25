Шестакова (Рязанова) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Рязанова) Светлана Борисовна

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Место рождения

Мельковка

Дата рождения

01.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952

Отец: Аникин Борис Семенович

Мать: Рязанова Матрена Алексеевна

Мельковка
Рождение ребёнка
17.09.1972

Дочь: Койкова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Шестаков Виктор Иванович

Россия
Бракосочетание
19.09.1972

Муж: Шестаков Виктор Иванович

Россия
Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Шестаков Павел Викторович

Отец ребёнка: Шестаков Виктор Иванович

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.01.1986

Дочь: Ванеева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Шестаков Виктор Иванович

п. Дружный
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