Шестакова (Рязанова) Светлана Борисовна
Место рожденияМельковка
Дата рождения01.02.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952
Мельковка
Рождение ребёнка
17.09.1972
Дочь: Койкова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Шестаков Виктор Иванович
Россия
Бракосочетание
19.09.1972
Россия
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Шестаков Павел Викторович
Отец ребёнка: Шестаков Виктор Иванович
Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.01.1986
Дочь: Ванеева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Шестаков Виктор Иванович
п. Дружный