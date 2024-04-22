Петрова (Долинина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Долинина) Анна Семёновна

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Место рождения

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Долинин Семён

Мать: не указана

Варнавино, Варнавинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1921

Дочь: Гладей Софья Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
23.01.1933

Дочь: Черёмушкина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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