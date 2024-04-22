Петрова (Долинина) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Долинин Семён
Рождение ребёнка
25.07.1921
Дочь: Гладей Софья Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1933
Дочь: Черёмушкина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно