Матюкова (Дрёмина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения27.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1929
Отец: Дрёмин Михаил
Мать: Дрёмина Параскева
Бракосочетание
19.01.1955
Муж: Матюков Николай
Рождение ребёнка
11.02.1957
Рождение ребёнка
28.01.1959
Рождение ребёнка
20.01.1965
Смерть
Неизвестно
Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно