Матюкова (Дрёмина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Дрёмина) Евдокия

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1929

Отец: Дрёмин Михаил

Мать: Дрёмина Параскева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.01.1955

Муж: Матюков Николай

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Николай

Рождение ребёнка
28.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Николай

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Николай

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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