Цыбульский Пётр Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбульский Пётр Денисович

Цыбульский Пётр Денисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбульский Иван Петрович

Мать ребёнка: Цыбульская Ефросинья Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
Герой войны 1812 г. Полковник. Городничий в Ельне Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульская Ефросинья Алексеевна

Смерть
1828
Похороны
Неизвестно
Будино, Бельский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close