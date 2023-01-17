Цыбульский Пётр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цыбульская Ефросинья Алексеевна
Военная служба
Неизвестно
Герой войны 1812 г. Полковник. Городничий в Ельне Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828
Похороны
Неизвестно
Будино, Бельский муниципальный район, Тверская область