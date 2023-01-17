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Сапрыкин Алексей Петрович

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Место рождения

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сапрыкин Пётр

Мать: не указана

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сапрыкин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна

Смерть
1972
Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
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