Сапрыкин Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сапрыкин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сапрыкин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Сапрыкина Наталья Андреевна
Смерть
1972