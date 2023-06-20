Васильев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Алексей Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2008

Дочь: Васильева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Васильева Алена Владимировна

Рождение ребёнка
13.03.2012

Сын: Васильев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Васильева Алена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Алена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Надежда Сергеевна

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