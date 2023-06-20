Васильев Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Алексей Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2008
Дочь: Васильева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Васильева Алена Владимировна
Рождение ребёнка
13.03.2012
Сын: Васильев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Васильева Алена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно