Мавлеева Фархиямал
Место рожденияд.Калдарово Башкирия
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Мать: Золбун
д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Ибрагимова Рахима Галимовна
д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Янбекова Рахила Галимовна
д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1908
д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Янбекова Рабига Галимовна
Д.Калдарово Башкирия
Смерть
Около 1938
д.Калдарово Башкирия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово Башкирия