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Мавлеева Фархиямал

Место рождения

д.Калдарово Башкирия

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1938

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: Золбун

д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Ибрагимова Рахима Галимовна

Отец ребёнка: не указан

д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Янбекова Рахила Галимовна

Отец ребёнка: не указан

д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Мавлеев Габбас Галимович

Отец ребёнка: не указан

д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Янбекова Рабига Галимовна

Отец ребёнка: не указан

Д.Калдарово Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 1938
д.Калдарово Башкирия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово Башкирия
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