Николаева (Крюкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Крюкова) Галина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Андрей

Мать: Крюкова Ефимия

Россия
Рождение ребёнка
11.06.1963

Дочь: Коштуля Марина

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шень, Аралина, Дмитриева Ирина

Отец ребёнка: Николаев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Анатолий

Отец ребёнка: Николаев Владимир

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