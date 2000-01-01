Николаева (Крюкова) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Андрей
Мать: Крюкова Ефимия
Россия
Рождение ребёнка
11.06.1963
Дочь: Коштуля Марина
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шень, Аралина, Дмитриева Ирина
Отец ребёнка: Николаев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Анатолий
Отец ребёнка: Николаев Владимир