Сафронова Топоркова Елизавета Львовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
06.12.1918
Сын: Топорков Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.09.1920
Сын: Топорков Карнилий Васильевич
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Топорков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.11.1924
Дочь: Топоркова Фандышева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.03.1926
Дочь: Топоркова Козодой Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1928
Сын: Топоркова Морская Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.06.1931
Сын: Топорков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Топорков Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич
Бракосочетание
28.02.1959
Смерть
Неизвестно