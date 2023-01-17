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Сафронова Топоркова Елизавета Львовна

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Место рождения

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Сафронов Лев Иванович

Мать: Гантимурова Сафронова Дарья Дионисьевна

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Топорков Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
26.09.1920

Сын: Топорков Карнилий Васильевич

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Топорков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.11.1924

Дочь: Топоркова Фандышева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.03.1926

Дочь: Топоркова Козодой Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.11.1928

Сын: Топоркова Морская Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.06.1931

Сын: Топорков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Топорков Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Топорков Василий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
28.02.1959

Муж: Топорков Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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