Данько (Петрович) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данько (Петрович) Валентина Степановна

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Место рождения

г. Омск

Дата рождения

19.02.1910

Дата смерти

19.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1910

Отец: Петрович Степан Иосифович

Мать: Петрович Анастасия Васильевна

г. Омск
Крещение
26.02.1910
Церковь Святой Троицы на станции Омск (напротив ж-д. вокзала)
Восприемники: Николай Степанович Кудрявцев (крестьянин Тюкалинского уезда, Крутинской волости, деревни Кутерьмы), Анастасия Петровна Болтунова (жена крестьянина Самарской губернии, Безулуцкого уезда, ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данько Кузьма

г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данько Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ващенко Петр

Смерть
19.07.1946
г. Омск
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