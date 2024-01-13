Данько (Петрович) Валентина Степановна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения19.02.1910
Дата смерти19.07.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1910
г. Омск
Крещение
26.02.1910
Церковь Святой Троицы на станции Омск (напротив ж-д. вокзала)
Восприемники: Николай Степанович Кудрявцев (крестьянин Тюкалинского уезда, Крутинской волости, деревни Кутерьмы), Анастасия Петровна Болтунова (жена крестьянина Самарской губернии, Безулуцкого уезда, ... Показать все
Рождение ребёнка
06.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данько Кузьма
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данько Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ващенко Петр
Смерть
19.07.1946
г. Омск