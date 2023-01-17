Зленко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1914 ст.
Дочь: Зленко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Зленко Андрей Григорьевич
Юрков, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви сел Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно