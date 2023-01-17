Зленко Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зленко Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1914 ст.

Дочь: Зленко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Зленко Андрей Григорьевич

Юрков, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви сел Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зленко Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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