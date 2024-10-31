Ульяния Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Ульяния Филипповна

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Буров Василий Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1879

Сын: Буров Евлампий Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1881

Дочь: (Бурова) Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
15.09.1883

Сын: Буров Федор Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1885

Сын: Буров Илья Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Буров Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
09.07.1893

Сын: Буров Федор Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
18.03.1896

Сын: Буров Никита Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1899

Сын: Буров Яков Филиппович

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: (Бурова) Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович

Смерть
Неизвестно

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