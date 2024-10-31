Ульяния Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Ульяния Филипповна
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Буров Евлампий Филиппович
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1881
Дочь: (Бурова) Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
15.09.1883
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1885
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1889
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
09.07.1893
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1896
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1899
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1901
Дочь: (Бурова) Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Буров Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно