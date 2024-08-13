Григорьевич Юрин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти18.01.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Юрин Григорий Акимович
Мать: Юрина Елена Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрина (Четвертухина) Нина Александровна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрина (Четвертухина) Нина Александровна
Смерть
18.01.1943