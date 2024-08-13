Григорьевич Юрин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьевич Юрин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

18.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Юрин Григорий Акимович

Мать: Юрина Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина (Четвертухина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина (Четвертухина) Нина Александровна

Смерть
18.01.1943

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