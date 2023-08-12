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Костромин Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1912

Дата смерти

25.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленская (Костромина) Алла Петровна

Мать ребёнка: Костромина (Черменская) Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина (Черменская) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Костромин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Костромина (Черменская) Мария Владимировна

Смерть
25.07.1973

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