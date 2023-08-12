Костромин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1912
Дата смерти25.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленская (Костромина) Алла Петровна
Мать ребёнка: Костромина (Черменская) Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Костромин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Костромина (Черменская) Мария Владимировна
Смерть
25.07.1973