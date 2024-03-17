Индач (Наконечная) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индач (Наконечная) Валентина Александровна

Место рождения

Сухиничи, Калужская область, Россия

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

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Работа или профессия
Неизвестно

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