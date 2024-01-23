Сизова Вера Михайловна
Место рожденияд.Ракитовка, Ржевский район Тверской обл
Дата рождения1904
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Сизов Михаил Захаровтч
Мать: Сизова Матрона Ивановна
д.Ракитовка, Ржевский район Тверской обл
Рождение ребёнка
29.03.1934
Сын: Кудрявцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кудрявцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович
Смерть
1989