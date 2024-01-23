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Сизова Вера Михайловна

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Место рождения

д.Ракитовка, Ржевский район Тверской обл

Дата рождения

1904

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сизов Михаил Захаровтч

Мать: Сизова Матрона Ивановна

д.Ракитовка, Ржевский район Тверской обл
Рождение ребёнка
29.03.1934

Сын: Кудрявцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кудрявцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Иванович

Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
1989
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