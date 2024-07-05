Савинков Савенков Виктор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савинков Василий Иродионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайлов
Рождение ребёнка
27.01.1892
Сын: Савенков Тимофей Викторов
Мать ребёнка: Александра Михайлов
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1893
Дочь: Савинкова Анна Викторов
Мать ребёнка: Александра Михайлов
Рождение ребёнка
22.02.1895
Мать ребёнка: Александра Михайлов
Смерть
Неизвестно