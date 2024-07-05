Савинков Савенков Виктор Васильев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинков Савенков Виктор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савинков Василий Иродионов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайлов

Рождение ребёнка
27.01.1892

Сын: Савенков Тимофей Викторов

Мать ребёнка: Александра Михайлов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1893

Дочь: Савинкова Анна Викторов

Мать ребёнка: Александра Михайлов

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
22.02.1895

Сын: Савинков Иван Викторов

Мать ребёнка: Александра Михайлов

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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