Шараев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1938
Дата смерти11.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938
Рождение ребёнка
20.12.1967
Дочь: Шутова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Шараева Раиза Кирилловна
Петухово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шараева Раиза Кирилловна
Смерть
11.07.1991
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область