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Шараев Михаил Григорьевич

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Место рождения

Ерохово, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

26.08.1938

Дата смерти

11.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938

Отец: Шараев Григорий Тихонович

Мать: Шараева Ирина Григорьевна

Ерохово, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.12.1967

Дочь: Шутова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Шараева Раиза Кирилловна

Петухово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шараева Раиза Кирилловна

Смерть
11.07.1991
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
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