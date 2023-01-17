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Дудырин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Лошкариха, Вохомская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дудырин Григорий

Мать: не указана

Лошкариха, Вохомская волость, Ветлужский уезд
Военная служба
1943
Место призыва Лоухский РВК, Карело-Финская ССР, Лоухский р-н; __.__.1943 Лвуха[...] РВК Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 112 запасной стрелковый полк; Лоухский РВК, Карело-Финская ... Показать все
Военная награда
1945
Наименование награды: Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Смерть
Неизвестно
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