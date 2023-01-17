Дудырин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Дудырин Григорий
Мать: не указана
Военная служба
1943
Место призыва Лоухский РВК, Карело-Финская ССР, Лоухский р-н; __.__.1943 Лвуха[...] РВК Воинское звание рядовой; красноармеец Воинская часть 112 запасной стрелковый полк; Лоухский РВК, Карело-Финская ... Показать все
Военная награда
1945
Наименование награды: Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Смерть
Неизвестно