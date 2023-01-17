(Столбова) Авдотья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Столбов Василий Ильич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Столбова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Столбов Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область