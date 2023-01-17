(Столбова) Авдотья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Авдотья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Столбов Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Столбов Василий Ильич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Столбова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Столбов Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Василий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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