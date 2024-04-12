Тышлек (Тарасикова) Акелина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Тарасикова) Акелина Петровна

Место рождения

Константиновка

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1812

Дочь: Зинович Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович

Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1905

Муж: Тышлек Георгий Михайлович

Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-124,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Рождение ребёнка
07.03.1907

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1910

Сын: Тышлек Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Тышлек Георгий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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