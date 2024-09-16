Калмыков Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Василий Алексеевич

Калмыков Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калмыков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
09.05.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
09.10.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
01.03.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова Мария Евсеевна

Смерть
Неизвестно

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