Мухин Евгений Семенович
Место рождения
Дата рождения24.01.1902
Дата смерти10.01.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1902
Рождение ребёнка
20.05.1927
Дочь: Мухина Лийя Евгеньевна
Мать ребёнка: Комисаржевская Николаева Мария Николаевна
Деревня Косторная, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Майя Евгеньевна
Мать ребёнка: Комисаржевская Николаева Мария Николаевна
Деревня Косторная,Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мэри Викторовна
Смерть
10.01.1985