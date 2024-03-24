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Мухин Евгений Семенович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

24.01.1902

Дата смерти

10.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1902

Отец: Мухин Семен Васильевич

Мать: Толубеева Варвара Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.05.1927

Дочь: Мухина Лийя Евгеньевна

Мать ребёнка: Комисаржевская Николаева Мария Николаевна

Деревня Косторная, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Майя Евгеньевна

Мать ребёнка: Комисаржевская Николаева Мария Николаевна

Деревня Косторная,Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мэри Викторовна

Смерть
10.01.1985
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