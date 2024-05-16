Шеляпин Алексей Иванович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеляпин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляпин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляпин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шеляпин Серафим Алексеевич

Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна

Смерть
1942
Ленинград

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