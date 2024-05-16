Шеляпин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеляпин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шеляпин Серафим Алексеевич
Мать ребёнка: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна
Смерть
1942
Ленинград