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Аникин Ярослав
Аникин Ярослав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1997
Дата смерти
19.07.1999
Пол
Мужской
Отец
Аникин Евгений
1960 г.р.
Мать
(Сиушова) Наталья
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1997
Отец:
Аникин Евгений
Мать:
Наталья
Смерть
19.07.1999
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