Аникин Ярослав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Ярослав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1997

Дата смерти

19.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1997

Отец: Аникин Евгений

Мать: Наталья

Смерть
19.07.1999
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