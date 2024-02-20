Остапенко Андрей Корнеевич
Место рожденияРоссия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Ревизская сказка 1850г сл.Мартыновки ,ГАРО , Ф - 301-24-778 лист-179об,180,зап-54
Смерть
Неизвестно