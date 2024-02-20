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Остапенко Андрей Корнеевич

Место рождения

Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Остапенко Корней Петрович

Мать: Остапенко Анна Григорьевна

Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Ревизская сказка 1850г сл.Мартыновки ,ГАРО , Ф - 301-24-778 лист-179об,180,зап-54
Смерть
Неизвестно
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