Смирнов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смирнов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Кирилловна
Селиваново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно