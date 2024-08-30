Смирнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Смирнов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Кирилловна

Селиваново, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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