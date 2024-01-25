Мельников Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти16.12.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Отец: Мельников Иван
Рождение ребёнка
02.05.1940
Дочь: Павлычева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Мельников Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Мельников Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
16.01.1950
Дочь: Курышова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Индерякина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: девочка прожила неделю
Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна
Смерть
16.12.1970