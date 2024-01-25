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Мельников Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

16.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Мельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1940

Дочь: Павлычева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Мельников Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Мельников Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
16.01.1950

Дочь: Курышова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Индерякина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: девочка прожила неделю

Мать ребёнка: Мельникова Нина Владимировна

Смерть
16.12.1970
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