Митин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митин Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холманских Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
печник, скрипач
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно