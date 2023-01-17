Митин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митин Иван Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Александр Иванович

Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холманских Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
печник, скрипач
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
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