Князев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Грюнвальд Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Грюнвальд Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Грюнвальд Елизавета Егоровна
Смерть
Неизвестно