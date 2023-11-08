Мироненко (Гаак) Нелли Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко (Гаак) Нелли Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964

Отец: не указан

Мать: Гаак Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Лещенко (Мироненко) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Мироненко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1988

Сын: Мироненко Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Мироненко Сергей Петрович

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