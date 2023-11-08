Мироненко (Гаак) Нелли Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964
Отец: не указан
Мать: Гаак Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Лещенко (Мироненко) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Мироненко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1988
Сын: Мироненко Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Мироненко Сергей Петрович