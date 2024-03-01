Махилева (Воробьёва) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1900
Дата смерти16.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1900
Отец: Воробьёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махилев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махилев Михаил
Рождение ребёнка
03.12.1921
Сын: Махилев Анатолий
Отец ребёнка: Махилев Михаил
Рождение ребёнка
25.08.1923
Сын: Махилев Александр
Отец ребёнка: Махилев Михаил
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: (Махилева) Тамара
Отец ребёнка: Махилев Михаил
Смерть
16.12.1981