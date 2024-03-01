Махилева (Воробьёва) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махилева (Воробьёва) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1900

Дата смерти

16.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1900

Отец: Воробьёв Александр

Мать: Воробьёва (Иевлева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махилев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махилев Михаил

Рождение ребёнка
03.12.1921

Сын: Махилев Анатолий

Отец ребёнка: Махилев Михаил

Рождение ребёнка
25.08.1923

Сын: Махилев Александр

Отец ребёнка: Махилев Михаил

Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: (Махилева) Тамара

Отец ребёнка: Махилев Михаил

Смерть
16.12.1981

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