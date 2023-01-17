Тхорик (Нестерук) Фекла Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (Нестерук) Фекла Гавриловна

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Место рождения

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Муж: Тхорик Петр Демьянович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.

Дочь: Тхорик Надежда Петровна

Отец ребёнка: Тхорик Петр Демьянович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.12.1909 ст.

Сын: Тхорик Сергей Петрович

Отец ребёнка: Тхорик Петр Демьянович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.08.1911 ст.

Дочь: Тхорик Александра Петровна

Отец ребёнка: Тхорик Петр Демьянович

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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