Тхорик (Нестерук) Фекла Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Дочь: Тхорик Надежда Петровна
Отец ребёнка: Тхорик Петр Демьянович
Рождение ребёнка
10.12.1909 ст.
Отец ребёнка: Тхорик Петр Демьянович
Рождение ребёнка
29.08.1911 ст.
Дочь: Тхорик Александра Петровна
Отец ребёнка: Тхорик Петр Демьянович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно