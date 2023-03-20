Давыдова (Тимофеева) Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Тимофеева) Ульяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1902

Дата смерти

16.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902

Отец: Тимофеев Григорий Степанович

Мать: Тимофеева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Давыдов Петр Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Фролович

Рождение ребёнка
07.08.1934

Сын: Давыдов Александр Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Александр Александрович

Отец ребёнка: Давыдов Александр Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Александр Фролович

Смерть
16.08.1990
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