Давыдова (Тимофеева) Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1902
Дата смерти16.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902
Рождение ребёнка
19.12.1921
Сын: Давыдов Петр Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Фролович
Рождение ребёнка
07.08.1934
Сын: Давыдов Александр Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Александр Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1990