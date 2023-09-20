Корноухова (Чечурко) Дарья Матвеевна (Мануиловна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Корноухов Петр Степанович
Отец ребёнка: Корноухов Степан Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1912
Дочь: (дев.Корноухова) Антонина Степановна
Отец ребёнка: Корноухов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно