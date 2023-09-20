Корноухова (Чечурко) Дарья Матвеевна (Мануиловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Чечурко) Дарья Матвеевна (Мануиловна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Степан Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Корноухов Петр Степанович

Отец ребёнка: Корноухов Степан Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
12.05.1912

Дочь: (дев.Корноухова) Антонина Степановна

Отец ребёнка: Корноухов Степан Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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